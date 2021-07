Papa Francesco al Gemelli come un paziente comune: "Operato al colon, era intervento programmato”. Previsti almeno cinque giorni di degenza (Di domenica 4 luglio 2021) L’operazione riguarda una «stenosi diverticolare sintomatica». Con il Pontefice solo uno stretto collaboratore. La degenza durerà almeno cinque giorni Leggi su lastampa (Di domenica 4 luglio 2021) L’operazione riguarda una «stenosi diverticolare sintomatica». Con il Pontefice solo uno stretto collaboratore. Ladurerà

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - dopiot : RT @virginiaraggi: Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - mariarosariafil : RT @chiesa52: Auguri per una buona ripresa a Papa Francesco dopo il suo intervento chirurgico -