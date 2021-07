F1 GP Austria 2021 | Hamilton | “Divario con la Red Bull troppo grande”

(Di domenica 4 luglio 2021) “Non è la gara peggiore che ricordi, ultimamente tutte si somigliano. Non possiamo farci molto”. Così Lewis, campione del mondo in carica con la Mercedes, commenta il 4° posto ottenuto nel GP d’ai microfoni di Sky Sport. Poi sul gap con la Red: “A Silverstone guadagneremo un po’ a livello di prestazione, ma non abbastanza da colmare il. Loro sono ampiamente davanti a noi e questo non cambierà”, conclude il britannico. SportFace.

Terza vittoria di fila in solitaria per l'olandese davanti a migliaia di tifosi in arancione giunti inper il pilota della Red Bull. "Gara pazzesca, sono sorpreso dalla competitività della ...ancora Max Verstappen a dettare legge nel Gp d'di Formula 1 , nona tappa del Mondiale. L'olandese della Red Bull , sempre più leader della classifica piloti , bissa il successo di una settimana fa sul circuito di Spielberg, staccando ...Carlos Sainz ha chiuso quinto il GP d'Austria grazie a un bel sorpasso fatto all'ultimo giro ai danni di Daniel Ricciardo. La McLaren continua a essere imprendibile sul rettilineo, ma secondo il madri ...Il duo Verstappen-Red Bull domina il GP d'Austria. L'olandese (stra)vince e allunga in maniera netta in classifica piloti F1. Sainz P5.