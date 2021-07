Pioggia di 8 per Insigne: “una partita mostruosa, i belgi non sanno come fermarlo” (Di sabato 3 luglio 2021) Promozione a pieni voti per Lorenzo Insigne da parte dei quotidiani. Tutti 8 con mezzo voto in meno da parte del Corriere dello Sport, che gli dà 7,5 e scrive: “Nella prima mezz’ora si sacrifica nei rientri difensivi, decolla un po’ alla volta e quando l’Italia prende in pugno la partita ci mette i suoi colpi decisivi. Il tiro a giro lo cerca una prima volta e lo indovina a un sospiro dall’intervallo. Salta in dribbling Tielemans, si avvicina all’area, prende la mira e beffa Courtois. E’ il gol della consacrazione, quello che Lorenzo attendeva da una vita. Nella ripresa aggiunge i suoi preziosismi e va a prendersi il premio di uomo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Promozione a pieni voti per Lorenzoda parte dei quotidiani. Tutti 8 con mezzo voto in meno da parte del Corriere dello Sport, che gli dà 7,5 e scrive: “Nella prima mezz’ora si sacrifica nei rientri difensivi, decolla un po’ alla volta e quando l’Italia prende in pugno laci mette i suoi colpi decisivi. Il tiro a giro lo cerca una prima volta e lo indovina a un sospiro dall’intervallo. Salta in dribbling Tielemans, si avvicina all’area, prende la mira e beffa Courtois. E’ il gol della consacrazione, quello che Lorenzo attendeva da una vita. Nella ripresa aggiunge i suoi preziosismi e va a prendersi il premio di uomo ...

