In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio: “Volete altre botte?”. Minacce a chi denuncia (Di domenica 4 luglio 2021) S. M. Capua Vetere “Minacce per far ritirare le denunce sui pestaggi” Il racconto dei detenuti – “Gli agenti ci dissero: ‘Vi dobbiamo picchiare ancora?’”. 30 reclusi trasferiti in altre strutture: rischiano ancora ritorsioni di Vincenzo Iurillo Sennò? di Marco Travaglio Guai a farsi distrarre troppo dall’ultimo show di Grillo “Te lo do io il M5S” (l’ultima gag è il Comitato dei 7 al posto del Direttorio dei 5) e dal serial “La spallata” del generalissimo Figliuolo (passato dal Cts a Santa Rita da Cascia e da “Un milione di vaccini al giorno a Luglio” a Mediazione 5s – Le condizioni dell’avvocato Comitato dei 7, Conte non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) S. M. Capua Vetere “per far ritirare le denunce sui pestaggi” Il racconto dei detenuti – “Gli agenti ci dissero: ‘Vi dobbiamo picchiare ancora?’”. 30 reclusi trasferiti instrutture: rischiano ancora ritorsioni di Vincenzo Iurillo Sennò? di Marco Travaglio Guai a farsi distrarre troppo dall’ultimo show di Grillo “Te lo do io il M5S” (l’ultima gag è il Comitato dei 7 al posto del Direttorio dei 5) e dal serial “La spallata” del generalissimo Figliuolo (passato dal Cts a Santa Rita da Cascia e da “Un milione di vaccini al giorno a” a Mediazione 5s – Le condizioni dell’avvocato Comitato dei 7, Conte non ...

Advertising

petergomezblog : Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più… - fattoquotidiano : Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ex presidente dell’Autorità anticorruzione, Anac, ha espresso tutta la… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Salvini abbracciava i torturatori: “Grazie” - CapaGira : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio: “Volete altre botte?”. Minacce a chi denuncia - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio: “Volete altre botte?”. Minacce a chi denuncia -