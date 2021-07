Giocare da squadra, vincere da squadra (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia si è qualificata meritatamente alla semifinale degli Europei. Il Belgio, dall’altra parte, una delle favorite della vigilia, si ferma ai quarti di finale e a questo punto deve seriamente interrogarsi se Roberto Martinez abbia davvero trovato la maniera migliore di sfruttare il talento a sua disposizione. Per affrontare i Diavoli Rossi Roberto Mancini non ha rinunciato a Chiellini, appena recuperato dall’infortunio occorsogli contro la Svizzera, per controllare Romelu Lukaku e ha preferito Federico Chiesa a Berardi. Dall’altro lato del campo, come era in fondo prevedibile, Martinez ha recuperato Kevin De Bruyne, vittima di un infortunio di natura traumatica, e ha dovuto ... Leggi su ultimouomo (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia si è qualificata meritatamente alla semifinale degli Europei. Il Belgio, dall’altra parte, una delle favorite della vigilia, si ferma ai quarti di finale e a questo punto deve seriamente interrogarsi se Roberto Martinez abbia davvero trovato la maniera migliore di sfruttare il talento a sua disposizione. Per affrontare i Diavoli Rossi Roberto Mancini non ha rinunciato a Chiellini, appena recuperato dall’infortunio occorsogli contro la Svizzera, per controllare Romelu Lukaku e ha preferito Federico Chiesa a Berardi. Dall’altro lato del campo, come era in fondo prevedibile, Martinez ha recuperato Kevin De Bruyne, vittima di un infortunio di natura traumatica, e ha dovuto ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Roberto #Mancini: “L’#Austria ???? è un’ottima squadra, non dovremo sbagliare nulla. E vorremmo tor… - MattiaBelfiore1 : @Inter @RomeluLukaku9 Contento per l'Italia ma triste per la tua eliminazione! Non vedo l'ora di vederti giocare nu… - axlessand : Immagina giocare una finale anticipata dell'europeo con meno di 2 gol di giocatori della squadra che tifi - Barbsjp : @McKennieFaCose Bè tra poco si mette a cavalcioni su Lukaku, così tutti lo annullano, non ho niente contro Chiellin… - Sardanapalooo : È la #ESP peggiore degli ultimi 15 anni. Per individualità e gioco. Ma è sempre una semifinale e pur essendo nettam… -