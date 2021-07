Devozione alla Beata Vergine Maria | Preghiera del mattino del 3 Luglio 2021

(Di sabato 3 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 3. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, con tutta la nostra fede L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

CiaoKarol : La devozione più bella alla Vergine: è il primo sabato del mese, affidati oggi alla Madonna di Fatima, 3 luglio 20… - CiaoKarol : La devozione più bella alla Vergine: è il primo sabato del mese, affidati oggi alla Madonna di Fatima, 3 luglio 202… - SMmarsha2 : RT @TeoSlaveGisela: La mia vita e devozione e sottomissione alla mia ?DEA?PADRONA? ?@LadyTransGisela? sono Il SUO giocattolo sessuale ... s… - DarioRossetto2 : @MorganilRamingo Credo che la devozione alla SS. Vergine Maria, non potrà che portare buoni frutti. Buona serata Morgan. - IlariaMatteoni : Si sta parlando, infatti, di un manoscritto atto alla devozione privata, un Libro d'Ore commissionato forse da Iola… -

Ultime Notizie dalla rete : Devozione alla

Eticamente.net

Si chiama Cristina Zenoni ed è una donna, moglie e madre così grata della propria conversione a Cristo eChiesa cattolica da parlarne non appena ne ha occasione, prodigandosi nel trovarle queste ...Garantiscono l'omogeneità del patrimonio preso in esame le coordinate imposte dall'arco cronologico (il termine di partenza è fissatofine dell'Ottocento) e dalla delimitazione geografica, che ...Una festa da secoli fortemente sentita e partecipata, anche quest'anno in forma ridotta a causa delle restrizioni anti Covid.San Tommaso Didimo è stato uno dei dodici apostoli di Gesù. È noto principalmente per essere il protagonista di un episodio della ...