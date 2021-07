Applausi, cori, battute: Spinazzola si commuove, quanto affetto dai compagni (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata contro il Belgio, Leonardo Spinazzola è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale: i compagni l'hanno salutato così Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata contro il Belgio, Leonardoè stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale: il'hanno salutato così

Advertising

zazoomblog : Euro 2020 Spinazzola lascia il ritiro tra applausi e cori. Il lungo abbraccio col Mancio VIDEO - #Spinazzola… - infoitsalute : VIDEO - Coverciano: abbracci, applausi e cori per Spinazzola prima del rientro a Roma - Guzzi19958320 : RT @liliaragnar: O quelli che ancora fanno la fila davanti ai gazebi del PD per votare chi toglierà loro la casa per darla ai clandestin ?… - Wolf09722148 : RT @liliaragnar: O quelli che ancora fanno la fila davanti ai gazebi del PD per votare chi toglierà loro la casa per darla ai clandestin ?… - Canone_Inverso_ : RT @liliaragnar: O quelli che ancora fanno la fila davanti ai gazebi del PD per votare chi toglierà loro la casa per darla ai clandestin ?… -