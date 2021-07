Svizzera, Embolo esce per infortunio. Petkovic perde uno dei suoi uomini migliori (Di venerdì 2 luglio 2021) Brutte notizie per la Svizzera e Petkovic. Uno dei giocatori migliori della Svizzera, Breel-Donald Embolo è dovuto uscire dopo 23 minuti a causa di un infortunio subito durante la partita. Oltre lo svantaggio subito dal gol di Jordi Alba, Petkovic deve rinunciare ad uno sei suoi in attacco, al suo posto è entrato Vargas. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Brutte notizie per la. Uno dei giocatoridella, Breel-Donaldè dovuto uscire dopo 23 minuti a causa di unsubito durante la partita. Oltre lo svantaggio subito dal gol di Jordi Alba,deve rinunciare ad uno seiin attacco, al suo posto è entrato Vargas. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

