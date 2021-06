LIVE Camila Giorgi-Teichmann, Wimbledon 2021 in DIRETTA: alle 12.00 si parte sul Campo 6 (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Giorgi ha raggiunto le semifinali la scorsa settimana nel WTA 500 di Eastbourne. La giocatrice di Macerata ha battuto due top 10: Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. 11.39 In quella circostanza la giocatrice marchigiana cedette soltanto a Serena Williams in tre set. Rimane attualmente la miglior cavalcata dell’azzurra in uno Slam, che speriamo possa essere eguagliata o addirittura superata quest’anno. 11.37 Debutto nello slam londinese per Camila Giorgi che ha dolci ricordi di questo torneo: nel 2018 arrivò il suo miglior risultato a LIVEllo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41ha raggiunto le semifinali la scorsa settimana nel WTA 500 di Eastbourne. La giocatrice di Macerata ha battuto due top 10: Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. 11.39 In quella circostanza la giocatrice marchigiana cedette soltanto a Serena Williams in tre set. Rimane attualmente la miglior cavalcata dell’azzurra in uno Slam, che speriamo possa essere eguagliata o addirittura superata quest’anno. 11.37 Debutto nello slam londinese perche ha dolci ricordi di questo torneo: nel 2018 arrivò il suo miglior risultato allo ...

Advertising

CIAfra73 : Live 27 giugno 2021 · #KilimangiaroEstate, terzo appuntamento. #MatthewMcConaughey sarà ospite di Camila Raznovic... - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Kontaveit 4-5, WTA Eastbourne in DIRETTA: si ritira l'azzurra prima della fine del primo set - PSSportsIT : ???? Giorgi ?? Kontaveit ???? Camila arriva al ?? in semifinale ?? ?? alla Kontaveit però Pronostico LIVE… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kontaveit WTA Eastbourne in DIRETTA: pioggia a Eastbourne non si comincia prima delle 13.00 -… - federtennis : A Eastbourne è il giorno delle semifinali, in campo Camila e Lorenzo ?? ?? #Giorgi ?? Kontaveit - LIVE alle 12:00 su… -