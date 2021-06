Dedicato… a me stessa! (Di martedì 29 giugno 2021) Serena Autieri - Dedicato Nel mattino estivo di Rai 1 c’è una novità e si chiama Dedicato, trasmissione condotta da Serena Autieri. Diciamolo subito: nulla di nuovo. Con il pretesto della dedica musicale, rivolta ad una persona o a un momento speciale della propria vita, il contenitore propone il racconto di storie, con protagonisti personaggi famosi ma anche persone comuni, di quelle che imperversano ormai da sempre nei “chiacchiericci” dei salotti televisivi. L’idea, datata ma sempre valida, può anche funzionare nella tv di compagnia del mattino se messa in pratica con garbo e capacità. Doti, queste, che certamente non mancano a Serena Autieri, una superstite del genere “balla, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 giugno 2021) Serena Autieri - Dedicato Nel mattino estivo di Rai 1 c’è una novità e si chiama Dedicato, trasmissione condotta da Serena Autieri. Diciamolo subito: nulla di nuovo. Con il pretesto della dedica musicale, rivolta ad una persona o a un momento speciale della propria vita, il contenitore propone il racconto di storie, con protagonisti personaggi famosi ma anche persone comuni, di quelle che imperversano ormai da sempre nei “chiacchiericci” dei salotti televisivi. L’idea, datata ma sempre valida, può anche funzionare nella tv di compagnia del mattino se messa in pratica con garbo e capacità. Doti, queste, che certamente non mancano a Serena Autieri, una superstite del genere “balla, ...

