Spagna-Croazia 5-3 dopo i supplementari | iberici ai quarti

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – La Spagna va in svantaggio, la ribalta, si fa riprendere ma alla fine la spunta contro la Croazia. A Copenaghen finisce con un rocambolesco 5-3 dopo i tempi supplementari per gli uomini di Luis Enrique che volano ai quarti con fatica, ma tanto basta per assicurarsi un posto tra le migliori otto a Euro2020. Buon avvio per gli iberici ma il predominio dura sino al 20?, minuto in cui Unai Simon si rende protagonista dell'autogol più goffo della rassegna: retropassaggio dalla metà campo, pallone svirgolato e palla in porta per l'1-0. Non si perde d'animo ...

