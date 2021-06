Calcio | la Spagna batte la Croazia per 5-3 ai supplementari e vola ai quarti degli Europei 2021

(Di lunedì 28 giugno 2021) Grandissimo spettacolo al Parken Stadion di Copenaghen in occasione del quinto ottavo di finale dei Campionatidimaschile, con lache ha avuto la meglio sullaper 5-3 ai tempidopo un match ricco di errori, emozioni e gesti tecnici sensazionali. Gli iberici avanzano così aidi Euro 2020, dove se la vedranno con una tra Francia e Svizzera in quel di San Pietroburgo. Partenza a razzo della, che fa come da pronostico la partita fin dai primi minuti grazie ad un possesso palla di alta qualità e ad ...

che tiene, come previsto, il pallino del gioco. Le formazioni ufficiali della sfida di Copenaghen: Croazia (4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, ...Umberto Tessier) PAPERA DI UNAI SIMON! Labatte ild'inizio del match. Laporte prova a servire per Gayà, Livakovic esce con i tempi giusti. Bellissima sponda di Ferran Torres per Koke, ...Grandissimo spettacolo al Parken Stadion di Copenaghen in occasione del quinto ottavo di finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile, con la Spagna che ha avuto la meglio sulla Croazia per 5 ...Nei tempi supplementari, la Spagna di Luís Enrique ha la meglio su una coriacea Croazia: succede un po’ di tutto a Copenhagen. Iberici ai quarti di finale COMMENTO. Croazia in completo scuro, Spagna i ...