Vanessa Ferrari vs Lara Mori | oggi il duello per il pass olimpico | programma | orario d’inizio | tv e streaming

oggi sabato 27 giugno (attorno alle ore 17.00) andrà in scena l'attesissimo scontro diretto tra Vanessa Ferrari e Lara Mori. A Doha (Qatar) si disputa la Finale al corpo libero dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, le due azzurre si fronteggiano in una brutale battaglia che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021: chi avrà la meglio tra le nostre portacolori riuscirà a mettere le mani sul biglietto nominale per i Giochi. Al quadrato si decide chi potrà fare festa: la bresciana partirà con i favori del pronostico e punta alla sua quarta partecipazione a

