Pagelle di Spezia - Roma 2 - 2 | difesa in crisi nera | si salva solo Fuzato 7

Advertising

sportli26181512 : Spezia-Roma, le pagelle: Pobega e Capradossi da 7, flop Darboe e Mayoral: Spezia-Roma, le pagelle: Pobega e Caprado… - soccmagazine : Spezia-Roma 2-2, pagelle giallorosse: Mkhitaryan vale la Conference - YungSav14274620 : RT @Gazzetta_it: I voti #Gazzetta - #SpeziaRoma, le pagelle: #Pobega e #Capradossi da 7, flop #Darboe e #Mayoral - Gazzetta_it : I voti #Gazzetta - #SpeziaRoma, le pagelle: #Pobega e #Capradossi da 7, flop #Darboe e #Mayoral - fantapiu3 : #SerieA, #SpeziaRoma, #Verde e #Pobega per lo #Spezia, #ElShaarawy e #Mkhitaryan per la #Roma, è pari, le #pagelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

Nellonon giocherebbe) CRISTANTE 4,5 Provoca un mezzo rigore e si fa mangiare cuore e polmoni dal centrocampo ligure. Leggero a dir poco DARBOE 4,5 Favorisce il vantaggio di Verde e nonostante ...Un pesce fuor d'acqua da mezz'ala nella ripresa ed infatti lonon riesce più a ringhiare in mezzo al campo e ripartire. (26' st Maggiore 6,5: 20 minuti per far capire che il ragazzo ha un ...FUZATO 7 Reattivo, coraggioso. Senza di lui parleremmo di altro KARSDORP 5 Serata amarcord, nel senso che sembra il Karsdorp del primo anno romanista. Si risveglia nel finale MANCINI 5 ...Finisce in pareggio la pirotecnica ultima uscita di Spezia e Roma in questo campionato. La squadra di Italiano domina per un tempo, poi la Roma reagisce e ...