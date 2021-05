(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –pulisce e rinverdisce la città attraverso la prima azione fisica sul territorio. Ci si è radunati infin dal mattino del 23 maggio, alle ore 9:30, col sole ancora tenue che riscaldava l’ambiente. Nel giro di un’ora e mezza sono state pulite le 12 aiuole rotonde dellache, prima dell’intervento, presentavano una quantità enorme di rifiuti al loro interno. Grazie al contributo non solo degli attivisti di, ma anche di alcune persone lì presenti che, incuriosite prima e interessate poi, hanno dato una mano in questa piccola e simbolica opera di cura dello spazio pubblico. Dopo la pulizia si è provveduto a ...

Advertising

anteprima24 : ** Coraggio #Salerno si attiva: a #Torrione, #Pulitura e #Rinverdimento di piazza Gian Camillo Gloriosi **… - GazzettaSalerno : Successo per la prima passeggiata culturale di Coraggio Salerno. - GValitutto : @AdriGalliani Forza e coraggio per il Monza , c’è Salerno che le fa onore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coraggio Salerno

anteprima24.it

Seguendo l'esempio, il lavoro, ildi Falcone, insieme, possiamo farlo'. Lo scrive su Twitter il deputato salernitano del Pd Piero De Luca....di rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi.' Il ricordo del sindaco di, ... Ecco, ilè questo, altrimenti non èma incoscienza' ( Giovanni Falcone). E Giovanni ...Stampa“29 anni fa la mafia uccise Giovanni Falcone. In memoria sua e di tutte le vittime della strage di Capaci, lo Stato non abbassi la guardia, continui a lavorare per sconfiggere definitivamente la ...Il ricordo, sui social, del sindaco Enzo Napoli e dei deputati Piero De Luca (Pd) e Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia) ...