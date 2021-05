Semplici: “Con la società ci incontreremo a breve per parlare del futuro. Non c’è nessun problema” (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il ko con il Genoa all’ultima giornata, a salvezza già acquisita, sarà tempo di bilanci in casa Cagliari per decidere il futuro in vista della prossima stagione. A fine gara ha parlato il tecnico Leonardo Semplici che ha così dichiarato: “futuro ancora a Cagliari? Io me lo auguro. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Penso che non ci siano problematiche, ma settimana prossima ci incontreremo e decideremo il futuro”. Sulla salvezza: “La svolta è stata con la gara con il Parma, quando eravamo sotto 3-2 all’89’ e abbiamo vinto la partita. Da lì siamo ripartiti per fare bene e ci siamo compattati, vincendo gare delicate come quella a Benevento che ci ha portato alla salvezza”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il ko con il Genoa all’ultima giornata, a salvezza già acquisita, sarà tempo di bilanci in casa Cagliari per decidere ilin vista della prossima stagione. A fine gara ha parlato il tecnico Leonardoche ha così dichiarato: “ancora a Cagliari? Io me lo auguro. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Penso che non ci sianotiche, ma settimana prossima cie decideremo il”. Sulla salvezza: “La svolta è stata con la gara con il Parma, quando eravamo sotto 3-2 all’89’ e abbiamo vinto la partita. Da lì siamo ripartiti per fare bene e ci siamo compattati, vincendo gare delicate come quella a Benevento che ci ha portato alla salvezza”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

