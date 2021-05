[Il caso] Tornano i vitalizi ai condannati e i 5 Stelle ritrovano una bandiera per cui combattere

Advertising

GifeMaty : @Smartitina @FabioQuellaltro @lookatommy @Twittaia1 @sgretolatore @cedipeggio ne seguo diversi. Qualche anziano plu… - nuovafrontiera : RT @maggiodeilibri: Un po' #SharlockHolmes un po' #Poirot ma molti anni prima e molto più veloce, visto che vola. Tornano le 'mitiche' ind… - maggiodeilibri : Un po' #SharlockHolmes un po' #Poirot ma molti anni prima e molto più veloce, visto che vola. Tornano le 'mitiche'… - Markus70 : Quando lanci oggetti contro avversari, assicurati che tra questi non ci siano dei boomerang... perchè poi tornano i… - Carlino_Forli : E tornano i tamponi: un nuovo caso nel gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : caso Tornano

il Resto del Carlino

"La cosa sconcertante - spiega Valente - è che invece di decidere nello specifico sulFormigoni è stata assunta una decisione che vale in linea generale per tutti i parlamentari e retroattiva. ...a chiedere un nuovo Hub vaccinale a Bozzolo i medici del gruppo Iniziativa Medica Lombarda. ... per inoculo a cura dell'infermiera e l'area di sosta post - vaccinazione o, indi necessità, ...Onorificenze a primari e coordinatori, il malcontento degli operatori esclusi. Evangelista (Uil): "Hanno dimenticato chi in questi mesi è stato davvero in trincea" ...Temussi: «Sono i grandi assenti». Nevisco: «Hanno pensato solo agli hub» I pazienti fragili chiedono maggiore attenzione sulle patologie rare ...