Ascolti TV 19 maggio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 19 maggio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Atalanta Vs Juventus (Rai 1), Non c’è campo (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Buongiorno, mamma! (Canale 5), Un’impresa da Dio (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 19 maggio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, mercoledì 19? Sui canali Rai,, sono andati in onda Atalanta Vs Juventus (Rai 1), Non c’è campo (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Buongiorno, mamma! (Canale 5), Un’impresa da Dio (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di19, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Advertising

Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share). #Buong… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share). #Buong… - fabiofabbretti : La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share).… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 19 maggio: Coppa Italia Atalanta Juventus Buongiorno mamma! Non c’è campo - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 19 maggio 2021: Il Commissario Montalbano, Chi l’ha visto?, Poveri ma ricchissimi, dati Audite… -