Raggi, comunali di Roma: "Ancora presto per accordi con il PD per ballottaggio"

Intervistata da Floris, Virginia Raggi difende il suo operato da Sindaca di Roma in questi 5 anni, ribadendo la necessaria continuità per la prossima consiliatura Nonostante gli incontri e le trattative pressoché quotidiane tra PD e M5S, e gli incontri tra Conte e Letta, al momento è Ancora lontano un accordo per le comunali di Roma del 2021. Intervistata da Floris a Di Martedì, la sindaca uscente Virginia Raggi ha sottolineato che per lei e il M5S sono più importanti i programmi delle alleanze. E questo perchè "la pandemia ha fatto saltare una serie di schemi e di equilibri. I cittadini hanno un'opinione liquida e basata su programmi concreti". Ovviamente, anche se PD e M5S corrono ognuno con i propri candidati, in caso di eventuale ballottaggio si da per ...

