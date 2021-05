La donna di 67 anni che è stata vaccinata con quattro dosi di Pfizer tutte insieme

(Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino anti-Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Ladi 60che ècondiUnadi 67, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all’Hub vaccinale PalaModì, “ha ricevuto 0,30 ml di vaccinointeramente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4di vaccino”, ha spiegato Laura Brizzi, responsabile della Zona-Distretto livornese. E’ successo ieri pomeriggio. “La signora – ha spiegato Brizzi – èsubito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è ...

