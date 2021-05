Docenti precari, stabilizzazione per numeri inferiori: verso 15 mila assunzioni a settembre (Di martedì 18 maggio 2021) Il Patto per l'Istruzione potrebbe essere firmato nei prossimi giorni e dovrebbe confermare in toto i punti centrali del testo entrato a palazzo Chigi: una procedura transitoria per assumere già a settembre i Docenti precari. Ma la Ragioneria dello Stato mette le mani avanti: con la denatalità ci saranno meno posti da coprire. E dunque non potranno essere autorizzati tutti i numeri previsti inizialmente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Il Patto per l'Istruzione potrebbe essere firmato nei prossimi giorni e dovrebbe confermare in toto i punti centrali del testo entrato a palazzo Chigi: una procedura transitoria per assumere già a. Ma la Ragioneria dello Stato mette le mani avanti: con la denatalità ci saranno meno posti da coprire. E dunque non potranno essere autorizzati tutti iprevisti inizialmente. L'articolo .

