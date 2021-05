Un concerto di Deddy a Milano nel 2021: biglietti per i Magazzini Generali (Di lunedì 17 maggio 2021) Un concerto di Deddy a Milano nel 2021, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5, Deddy è giunto fino alla finale. Nell’ultima puntata, di sabato 15 maggio, nella sfida a tre di canto con Sangiovanni e Aka7even, Deddy non è risultato il più votato dal pubblico e non ha potuto avere accesso alla finalissima a due contro la ballerina Giulia. A vincere nella categoria del canto ad Amici 2021 è stato Sangiovanni, già sotto contratto con Sugar Music. Deddy ha invece ottenuto un contratto discografico con Warner Music e ha già pubblicato l’album Il Cielo Contromano che presenterà in una serie di appuntamenti dal vivo. Dopo l’uscita del primo Ep di inediti di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, già ai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Undinel, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5,è giunto fino alla finale. Nell’ultima puntata, di sabato 15 maggio, nella sfida a tre di canto con Sangiovanni e Aka7even,non è risultato il più votato dal pubblico e non ha potuto avere accesso alla finalissima a due contro la ballerina Giulia. A vincere nella categoria del canto ad Amiciè stato Sangiovanni, già sotto contratto con Sugar Music.ha invece ottenuto un contratto discografico con Warner Music e ha già pubblicato l’album Il Cielo Contromano che presenterà in una serie di appuntamenti dal vivo. Dopo l’uscita del primo Ep di inediti di, nome d’arte di Dennis Rizzi, già ai ...

Advertising

shesonloose : RT @1019_rita: vaccinatevi che devo andare al concerto di deddy @sonodeddy - t1ghtrxpe : RT @1019_rita: vaccinatevi che devo andare al concerto di deddy @sonodeddy - alessleva : Ancora non mi spiego l’aver portato Deddy in finale per sfancularlo con gli altri due dopo un’ora, far fare il conc… - softgomezdm_ : RT @1019_rita: vaccinatevi che devo andare al concerto di deddy @sonodeddy - Elipare_ : RT @1019_rita: vaccinatevi che devo andare al concerto di deddy @sonodeddy -