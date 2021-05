Fognini-Pella in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Fabio Fognini sfida Guido Pella al primo turno dell’Atp 250 di Ginevra 2021. L’azzurro torna in campo dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali contro Kei Nishikori. Fabio è avanti 3-2 nei precedenti, anche se i due disputati sulla terra rossa se li è aggiudicari l’argentino. Tuttavia il tennista ligure partirà favorito ed andrà a caccia di un posto al secondo turno. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno andrà in scena martedì 18 maggio, come terzo match sul campo 2 a partire dalle ore 11.00 (dopo Cuevas-Opelka). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Fabiosfida Guidoal primo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro torna in campo dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali contro Kei Nishikori. Fabio è avanti 3-2 nei precedenti, anche se i due disputati sulla terra rossa se li è aggiudicari l’argentino. Tuttavia il tennista ligure partirà favorito ed andrà a caccia di un posto al secondo turno. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno andrà in scena martedì 18 maggio, come terzo match sul campo 2 a partire dalle ore 11.00 (dopo Cuevas-Opelka). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il ...

