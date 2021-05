Elisa Isoardi | “Mi sono messa a nudo e sono rinata”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ha dovuto abbandonare l'”Isola dei famosi” a causa di un piccolo incidente all’occhio, mala sua vittoria l’ha portata lo stesso a casa. Non si tratta di un trofeo o un montepremi, ma di una nuova consapevolezza di sé e un rapporto ritrovato con la mamma e con il fratello. “, ho avuto il coraggio di mettermi in gioco”, ha raccontato la conduttrice al settimanale Gente. “Ho abbandonato l’Isola con la consapevolezza di essermiper la prima volta dopo 18 anni di carriera” ha raccontato laa cuore aperto. E ha proseguito: “Laggiù, ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, mostrando la vera, quella che non ti aspetti dopo ...