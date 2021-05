Serie A | Udinese-Sampdoria | le formazioni ufficiali del match della “Dacia Arena”

(Di domenica 16 maggio 2021) Alle ore 15.00 l'ospiterà la.Una gara che non ha nulla da chiedere per entrambe le compagini che sono ampiamente salve.Ledel(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Leris; Keita, Gabbiadini. All. Ranieri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becão, Bonifazi, Zeegelar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ......nel lunch match valido per la trentasettesima e penultima giornata del campionato diA. Da un ... Napoli 72; Lazio 67; Roma* 61; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e40; ...Udinese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro di ...In vista della prossima gara contro l'Udinese, Antonio Conte dovrà fare a meno degli squalificati Marcelo Brozovic e Matteo Darmian.