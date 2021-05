L'Atalanta batte il Genoa 4-3 e vola in Champions (Di sabato 15 maggio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – L'Atalanta batte 4-3 un Genoa già salvo – non senza fatica – e festeggia con un turno d'anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Subito doppia occasione per il Genoa prima con Melegoni a presentarsi solo davanti a Gollini, bravo a respingere, e poi con Masiello che di destro, da dentro l'area, scheggia il palo. A sbloccare il match, però, è l'Atalanta con Malinovskyi che serve Zapata, il colombiano stoppa e batte Marchetti diventando il miglior marcatore straniero – al pari di Denis – nella storia della Dea in Serie A. Il raddoppio è solo questione di tempo e arriva puntuale al minuto 26 con Zapata che aggira Radovanovic e serve Malinovskyi per il più facile dei gol che, dopo un rapido controllo Var, viene convalidato. In chiusura ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – L'4-3 ungià salvo – non senza fatica – e festeggia con un turno d'anticipo la qualificazione alla prossimaLeague. Subito doppia occasione per ilprima con Melegoni a presentarsi solo davanti a Gollini, bravo a respingere, e poi con Masiello che di destro, da dentro l'area, scheggia il palo. A sbloccare il match, però, è l'con Malinovskyi che serve Zapata, il colombiano stoppa eMarchetti diventando il miglior marcatore straniero – al pari di Denis – nella storia della Dea in Serie A. Il raddoppio è solo questione di tempo e arriva puntuale al minuto 26 con Zapata che aggira Radovanovic e serve Malinovskyi per il più facile dei gol che, dopo un rapido controllo Var, viene convalidato. In chiusura ...

