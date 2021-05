Bayern Monaco, Rummenigge: “Lewandowski? Non ho dubbi: resterà” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non ho dubbi sul fatto che resterà”. Senza esitazione Karl-Heinze Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, in merito alla permanenza in Baviera di Robert Lewandowski. Nelle ultime settimane stanno viaggiando i rumors su un possibile addio del cannoniere polacco, in scadenza nel 2023. Rumors bloccati da Rummenigge: “Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza”, ha affermato ai microfoni di Sport1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non hosul fatto che”. Senza esitazione Karl-Heinze, amministratore delegato del, in merito alla permanenza in Baviera di Robert. Nelle ultime settimane stanno viaggiando i rumors su un possibile addio del cannoniere polacco, in scadenza nel 2023. Rumors bloccati da: “Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza”, ha affermato ai microfoni di Sport1. SportFace.

Advertising

sscnapoli : Questa è la nona volta che il @sscnapoli segna almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare n… - GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - forumJuventus : La Stampa: 'Fabio Paratici verso il Bayern Monaco: il responsabile dell’area tecnica è in scadenza, come tutto il m… - sportface2016 : #BayernMonaco Karl-Heinz #Rummenigge non ha dubbi circa la permanenza in Baviera di #Lewandowski - infobetting : Friburgo-Bayern Monaco (sabato 15 maggio, ore 15:30): formazioni, quote, -