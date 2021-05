L’Asl Napoli 2 Nord si schiera in difesa delle dottoresse: “Non chiamatele signorine” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl Napoli 2 Nord ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione circa il riconoscimento delle competenze dei propri giovani professionisti. La campagna di comunicazione fa seguito alle iniziative che l’Azienda porta avanti da tempo contro la violenza sugli operatori, contro la discriminazione di genere e a favore della valorizzazione delle giovani competenze. Così ha dichiarato Antonio d’Amore direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord: “Abbiamo colto l’appello delle nostre giovani dottoresse in servizio presso il nostro centro vaccinale che chiedevano di non essere chiamate signorine, facendo diventare il loro desiderio di riconoscimento delle competenze una campagna di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Aslha dato il via alla campagna di sensibilizzazione circa il riconoscimentocompetenze dei propri giovani professionisti. La campagna di comunicazione fa seguito alle iniziative che l’Azienda porta avanti da tempo contro la violenza sugli operatori, contro la discriminazione di genere e a favore della valorizzazionegiovani competenze. Così ha dichiarato Antonio d’Amore direttore generale dell’Asl: “Abbiamo colto l’appellonostre giovaniin servizio presso il nostro centro vaccinale che chiedevano di non essere chiamate, facendo diventare il loro desiderio di riconoscimentocompetenze una campagna di ...

