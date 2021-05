Greta Scarano e la fama dopo la gavetta. L'intervista a Gente: «Vorrei adottare un bambino» (Di giovedì 13 maggio 2021) Da Speravo de morì prima, in cui ha interpretato Ilary Blasi, a Chiamami ancora amore, la fiction in onda su Raiuno, Greta Scarano sta raggiungendo in questi mesi un... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Da Speravo de morì prima, in cui ha interpretato Ilary Blasi, a Chiamami ancora amore, la fiction in onda su Raiuno,sta raggiungendo in questi mesi un...

Advertising

franco_sala : RT @CandidaMorvillo: #GretaScarano Istruzioni per rispondere al #catcalling Istr@Corriere @sonolucadini @sarafaillaci - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Movie Mag” i David di Donatello – Greta Scarano si racconta su Rai Movie (canale 24) - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Movie Mag” i David di Donatello – Greta Scarano si racconta su Rai Movie (canale 24) - pantoprazolo : Abbiamo parlato tanto di Marriage Story ma se vogliamo essere sinceri sinceri Rai Uno con Chiamami ancora amore ha… - Carmela_oltre : RT @raimovie: Mercoledì 12 alle 23.00 a #MovieMag: @fpontiggia1 incontra Greta Scarano | i @PremiDavid | @ZontaDario presenta 'Il vizio del… -