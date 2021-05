Internazionali Roma, tutti gli italiani in campo oggi (12 maggio). Programma, orari, ordine di gioco (Di mercoledì 12 maggio 2021) oggi, mercoledì 12 marzo, nuova giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2021. Sui campi del Foro Italico ci aspettano tanti match interessanti e saranno diversi gli azzurri ai nastri di partenza. Sul Centrale Matteo Berrettini affronterà l’australiano John Millman nella quarta sfida in Programma nell’impianto (inizio delle sfide dalle ore 10.00). A precedere la partita del n.1 d’Italia ci saranno Dominic Thiem contro Marton Fucsovics, Sara Sorribes Tormo contro Aryna Sabalenka e non prima delle 14.00 Serena Williams opposta a Nadia Podoroska. Un pomeriggio decisamente caldo per il Bel Paese, dal momento che immediatamente dopo il confronto tra Berrettini e Millman, ci sarà l’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal. L’altoatesino va a caccia dell’impresa contro colui che in questo torneo si è imposto in ben nove ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021), mercoledì 12 marzo, nuova giornata di incontri deglid’Italia 2021. Sui campi del Foro Italico ci aspettano tanti match interessanti e saranno diversi gli azzurri ai nastri di partenza. Sul Centrale Matteo Berrettini affronterà l’australiano John Millman nella quarta sfida innell’impianto (inizio delle sfide dalle ore 10.00). A precedere la partita del n.1 d’Italia ci saranno Dominic Thiem contro Marton Fucsovics, Sara Sorribes Tormo contro Aryna Sabalenka e non prima delle 14.00 Serena Williams opposta a Nadia Podoroska. Un pomeriggio decisamente caldo per il Bel Paese, dal momento che immediatamente dopo il confronto tra Berrettini e Millman, ci sarà l’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal. L’altoatesino va a caccia dell’impresa contro colui che in questo torneo si è imposto in ben nove ...

