Edison | utile netto 1° trimestre balza a 98 milioni euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edison utile

Teleborsa

chiude il primo trimestre con una crescita a doppia cifra dei ricavi , che fanno segnare un +... Il trimestre chiude così con undi 98 milioni di euro rispetto alla perdita per 10 milioni di ...Il *Gruppo*chiude il primo trimestre dell'anno con undi 98 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo per 10 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 in conseguenza ...(Teleborsa) – Edison chiude il primo trimestre con una crescita a doppia cifra dei ricavi, che fanno segnare un +17% a 2,1 miliardi di euro. Ancor più significativo l’incremento dell’EBITDA ...La società rivede al rialzo le stime per l’EBITDA 2021 in un intervallo compreso tra 710 e 770 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato il Resoconto Int ...