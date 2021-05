Donnexstrada | una diretta Instagram per tornare a casa senza avere più paura

(Di mercoledì 12 maggio 2021) «Dinanzi alla notizia del femminicidio di Sarah Everard, rapita e uccisa mentre tornava a casa a piedi, in Inghilterra, dopo tanti altri casi di stupri e omicidi di troppe donne, ho raggiunto il colmo emotivo. E ho sentito la necessità di scendere in campo per trasformare la frustrazione in azione». Così racconta Laura De Dilectis, psicologa clinica romana, che, circa un mese fa, ha lanciato il progetto Donnexstrada. Con un messaggio su Instagram di forte impatto: «Vogliamo tornare a casa e non essere ammazzate»

diretta Instagram per sentirsi più sicure in strada La violenza per strada è un problema importante e grave, le chiamate sul canale Instagram dioffronosoluzione ...volta che su Instagram arriva la richiesta tramite messaggio,delle volontarie si attiva e ... Al momentoè composto da 10 volontarie ma con l'obiettivo di integrarle anche in ...Tutto è nato dalla morte assurda di Sarah Everard, ammazzata mentre tornava a casa da sola, ma ora «Se sei per strada e non ti senti al sicuro scrivici e una di noi farà partire una diretta» ...donnexstrada: una pagina Instagram che attiva, su richiesta, delle dirette alla tutela delle donne che si sentono minacciate o in pericolo.