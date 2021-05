Mkhitaryan | Roma e rinnovo | che succede con Mourinho

(Di martedì 11 maggio 2021)- Non può piovere per sempre. E in casa, a dir la verità, faceva brutto tempo da almeno 4 mesi. La svolta era nell'aria - lui l'ha sempre percepita come imminente, nonostante quei ...

Advertising

godot_gio : @strumentiumani @WhoScored @LorePelle7 Pellegrini ha giocato più del 90% delle partite in linea con Mkhitaryan, e M… - ROMANODEROMA11 : RT @AliprandiJacopo: Ottima partita di #Mkhitaryan contro il Crotone: un gol e due assist. Il rinnovo di contratto è in standby, la Roma a… - infoitsport : Mourinho 'chiama' Mkhitaryan: vuole allenarlo alla Roma - ruben_romano10 : RT @VoceGiallorossa: ?Mourinho 'chiama' @HenrikhMkh: vuole allenarlo alla @OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA https://t.co… - VoceGiallorossa : ?Mourinho 'chiama' @HenrikhMkh: vuole allenarlo alla @OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan Roma

- Non può piovere per sempre. E in casa, a dir la verità, faceva brutto tempo da almeno 4 mesi. La svolta era nell'aria - lui l'ha sempre percepita come imminente, nonostante quei ...... Lukaku e. Nonostante i pochi punti in classifica rispetto al potenziale, i bianconeri ... i neroverdi devono vincere obbligatoriamente e sperare nella sconfitta della, che è ospite dell'...ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequen ...Con l'armeno ispirato la Roma era in zona Champions: poi il ko fisico e la squadra si è persa. Il club giallorosso vuole tenerlo ...