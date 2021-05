Formula Uno, classifica costruttori: vola la Mercedes, arrancano le altre (Di lunedì 10 maggio 2021) Formula Uno, classifica costruttori del Mondiale 2021: lo strapotere della Mercedes, al termine del GP Spagna, si riflette sulla speciale classifica dedicata alle scuderie. Tenta di tenere il passo, con estrema difficoltà, la Red Bull che si attesta al secondo posto della graduatoria. Tutto secondo programma con pochissimi sussulti. Compresa la lontananza dalla vetta della Ferrari. Formula Uno, classifica costruttori: solco scavato dalla Mercedes sulle altre È una super Mercedes quella vista fin qui che, come da pronostico, sta cannibalizzando il Mondiale 2021 di Formula Uno grazie, soprattutto, ad un grande Lewis Hamilton ben scortato da Valtteri Bottas. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)Uno,del Mondiale 2021: lo strapotere della, al termine del GP Spagna, si riflette sulla specialededicata alle scuderie. Tenta di tenere il passo, con estrema difficoltà, la Red Bull che si attesta al secondo posto della graduatoria. Tutto secondo programma con pochissimi sussulti. Compresa la lontananza dalla vetta della Ferrari.Uno,: solco scavato dallasulleÈ una superquella vista fin qui che, come da pronostico, sta cannibalizzando il Mondiale 2021 diUno grazie, soprattutto, ad un grande Lewis Hamilton ben scortato da Valtteri Bottas. Le ...

Advertising

news_modena : Formula Uno: Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc - triptube : RT @niccoloarnerich: GP Spagna 2021-Analisi prestazionale: Ferrari migliora il ritmo gara | Formula Uno Analisi Tecnica #F1 #SpanishGp #FUn… - gabri76 : @Collimasoni Volevo dire che quello a dx ha notoriamente altri interessi sportivi che predilige rispetto al calcio.… - giovannimiralem : @friedkingroup Cari Dan e Ryan, grazie per l'impegno. In caso Vlahovic fosse irraggiungibile suggerirei Abraham del… - niccoloarnerich : GP Spagna 2021-Analisi prestazionale: Ferrari migliora il ritmo gara | Formula Uno Analisi Tecnica #F1 #SpanishGp… -