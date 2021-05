AstraZeneca | l’Europa non rinnova il contratto | perchè e cosa succede ora

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) La Commissione europea ha deciso di nonre ilcon la multinazionale anglo-svedese, facendo così terminare l’accordo di fornitura dei vaccini alla scadenza dell’intesa oggi in essere, vale a dire alla fine di giugno. Una scelta che, chiariamo subito, non riguarda affidabilità, sicurezza, qualità o efficacia del vaccino, ma si basa sull’incapacità dell’azienda biofarmaceutica di rispettare il calendario delle consegne precedentemente concordato con gli Stati membri dell’Unione, motivo per il quale Bruxelles nelle scorse settimane aveva anche avviato un’azione legale., che recentemente ha cambiato il nome del proprio siero in Vaxzevria, ha più volte ritrattato unilateralmente gli accordi, facendo slittare l’approvvigionamento delle dosi e causando problemi agli Stati nella ...