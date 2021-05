L’incredibile proposta delle diocesi di Metz di rendere santo Robert Schuman

Leggi su linkiesta

(Di domenica 9 maggio 2021) Dopo aver incassato il Nobel per la Pace, l’Unione europea può adesso aspirare alla santità. O, perlomeno per il momento, può farlo attraverso uno dei suoi fondatori, l’ex ministro degli Esteri francese, per il quale starebbe per aprirsi una nuova fase nel processo di canonizzazione. Vox populi, vox Dei: per i veri insider della bolla Ue di Bruxelles, il politico francese è già di fatto il patrono dell’Europa unita e “San” ricorre il 9 maggio, anniversario della dichiarazione del 1950 che è alla base di tutta la costruzione europea. L’iter di canonizzazione ufficiale – caldeggiato da una trentina d’anni dallafrancese di, che nel 2004 l’ha proclamato “servo di Dio” – sta invece proseguendo nei palazzi della Santa Sede, come spiegato da monsignor Marcello Semeraro, ...