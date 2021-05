Studente rifiuta la mascherina e viene sottoposto a Tso. Il pericoloso precedente a Fano (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a far discutere il caso del ragazzo di 18 anni di Fano che si è rifiutato di indossare la mascherina a scuola ed è stato sottoposto a Tso. Il ragazzo due giorni fa è entrato a scuola e si è incatenato in un banco perché non ha voluto portare la mascherina. Poi il giovane è stato preso in consegna dai sanitari. Il giovane sentito dal restodelcarlino.it subito dopo ha raccontato: «Sto bene. Sono qui al reparto psichiatrico di Pesaro, a Muraglia, perché mi hanno fatto un Tso e mi hanno detto che dovrò restare qui una settimana. In questo momento una dottoressa mi sta portando via tutti gli oggetti pericolosi. Mi hanno dato dei calmanti al Santa Croce e poi mi hanno trasferito a Pesaro, a Muraglia. I miei genitori non sono con me». Studente di Fano, il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a far discutere il caso del ragazzo di 18 anni diche si èto di indossare laa scuola ed è statoa Tso. Il ragazzo due giorni fa è entrato a scuola e si è incatenato in un banco perché non ha voluto portare la. Poi il giovane è stato preso in consegna dai sanitari. Il giovane sentito dal restodelcarlino.it subito dopo ha raccontato: «Sto bene. Sono qui al reparto psichiatrico di Pesaro, a Muraglia, perché mi hanno fatto un Tso e mi hanno detto che dovrò restare qui una settimana. In questo momento una dottoressa mi sta portando via tutti gli oggetti pericolosi. Mi hanno dato dei calmanti al Santa Croce e poi mi hanno trasferito a Pesaro, a Muraglia. I miei genitori non sono con me».di, il ...

