Madrid, la regina è Sabalenka: battuta la n.1 Barty (Di sabato 8 maggio 2021) Aryna Sabalenka festeggia nel migliore dei modi i 23 anni compiuti mercoledi scorso vincendo la finale di Madrid sulla numero 1 del mondo Ashleigh Barty, battuta per 6 - 0 3 - 6 6 - 4. L'eccezionale ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 maggio 2021) Arynafesteggia nel migliore dei modi i 23 anni compiuti mercoledi scorso vincendo la finale disulla numero 1 del mondo Ashleighper 6 - 0 3 - 6 6 - 4. L'eccezionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Madrid regina Madrid, la regina è Sabalenka: battuta la n.1 Barty Aryna Sabalenka festeggia nel migliore dei modi i 23 anni compiuti mercoledi scorso vincendo la finale di Madrid sulla numero 1 del mondo Ashleigh Barty, battuta per 6 - 0 3 - 6 6 - 4. L'eccezionale stato di forma che la bielorussa aveva palesato nel corso di tutto il torneo (18 game ceduti in 5 match per ...

Madrid, la regina è Sabalenka, battuta la n.1 Barty La Gazzetta dello Sport WTA Madrid: Sabalenka sa vincere anche sulla terra, battuta Barty al terzo MADRID - La 23enne bielorussa batte la n. 1 del mondo prendendosi la rivincita dopo Stoccarda, da lunedì sarà n. 4 del mondo. L'australiana poco incisiva nei momenti chiave ...

