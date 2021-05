Amici, Aka7even è il primo finalista: avete visto la reazione di Anna Pettinelli? Non è sfuggita affatto (Di sabato 8 maggio 2021) Aka7even è il primo finalista di questa ventesima edizione di Amici, ma avete visto la reazione di Anna Pettinelli? Non sfugge affatto. Manca una settimana esatta alla grandissima finale di Amici 20. Dopo un intenso percorso, la ventesima edizione del talent di Maria De Filippi sta per chiudere i battenti. Chi vincerà? Al momento, ovviamente, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021)è ildi questa ventesima edizione di, maladi? Non sfugge. Manca una settimana esatta alla grandissima finale di20. Dopo un intenso percorso, la ventesima edizione del talent di Maria De Filippi sta per chiudere i battenti. Chi vincerà? Al momento, ovviamente, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ros_folie : RT @oceanvaron: aka7even sta reggendo non solo l'edizione di amici 20 ma l'intera mediaset chi come lui - leeyumscuddles : RT @FFucsia: non è amici di maria de filippi ma amici di aka7even - _giuliadd_ : RT @pierpyyyyyyy: Vola Luca vola?? Prenditi la finale e spacca tutto?? #aka7even #amici #amici20 #ameamici20 #amicispoiler - slevpingbeauty : RT @FFucsia: non è amici di maria de filippi ma amici di aka7even - mbsaccount : RT @FFucsia: non è amici di maria de filippi ma amici di aka7even -