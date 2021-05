Sequestrato stabilimento industriale area ex Sir | 4 denunce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrato stabilimento

Unodel valore di due milioni di euro è statonell'area industriale di Lamezia Terme dai finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme assieme ai carabinieri del Comando per la Tutela ...Solo la minima parte delloera destinato all'esposizione e vendita dei veicoli, mentre la restante parte era occupato da una vera e propria filiera industriale appositamente creata per l'...Uno stabilimento industriale nell’area industriale Papa Benedetto XVI di Lamezia Terme è stato sottoposto a sequestro. In questo stabile, operante sotto l’insegna di un noto marchio di azienda leader ...I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme, unitamente ai carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - NOE di Catanzaro, al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Cap ...