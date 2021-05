MAGGIO si tinge di Meteo d’AUTUNNO | brutto tempo per molti giorni

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 7 maggio 2021)2021 autunnale.Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africaneranee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizionidei prossimisaranno certamente estive, con caldo superiori alla media, il periodo successivo dovrebbe metterci difronte al fatto compiuto. Se qualcuno ha letto l’ultimissimo approfondimento sul Vortice Polare saprà fin troppo bene che ci stiamo portando dietro un’eredità pesantemente condizionante. Condizionante in negativo, perché se dovessimo dar credito ai modelli previsionali da qui al 20altro che bel… Altro che Anticiclone Africano, altro che ...