Enzo Bianchi, ecco il decreto con cui è stato allontanato da Bose: ‘Esercitava autorità in modo improprio, con sofferenze per comunità’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo un anno dall’emissione del decreto che ha travolto in una bufera la comunità monastica di Bose e in particolare il suo fondatore Enzo Bianchi, il provvedimento emesso dal Segretario di stato e approvato in forma specifica da Papa Francesco il 13 maggio 2020 è diventato pubblico. A svelare il decreto, finora secretato e inedito nelle mani di pochissime persone, è il blog Silerenonpossum.it di Marco Felipe Perfetti, un giovane avvocato che segue da vicino la vicenda di Bose fin dall’inizio, dando spesso notizia di atti molto riservati. Il testo precisa le ragioni che hanno spinto il Vaticano a chiedere l’allontanamento a tempo indeterminato di Bianchi e di altri due fratelli, Lino Breda e Goffredo Boselli, e una sorella, Antonella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo un anno dall’emissione delche ha travolto in una bufera la comunità monastica die in particolare il suo fondatore, il provvedimento emesso dal Segretario die approvato in forma specifica da Papa Francesco il 13 maggio 2020 è diventato pubblico. A svelare il, finora secretato e inedito nelle mani di pochissime persone, è il blog Silerenonpossum.it di Marco Felipe Perfetti, un giovane avvocato che segue da vicino la vicenda difin dall’inizio, dando spesso notizia di atti molto riservati. Il testo precisa le ragioni che hanno spinto il Vaticano a chiedere l’allontanamento a tempo indeterminato die di altri due fratelli, Lino Breda e Goffredolli, e una sorella, Antonella ...

