Basket: Nba; Dallas batte Brooklyn e vola in classifica (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono i Mavericks la sorpresa del turno di questa notte in Nba. Il team di Dallas ha infatti piegato Brooklyn, ormai ex capolista della Eastern, per 113 - 109 e, approfittando dell'ennesimo ko dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono i Mavericks la sorpresa del turno di questa notte in. Il team diha infatti piegato, ormai ex capolista della Eastern, per 113 - 109 e, approfittando dell'ennesimo ko dei ...

NBA 2020/2021: Lakers, crollo nel derby e rischio play - in. Non vincono più i Nets I risultati della notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 maggio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della 118 - 94 contro dei Lakers che, oltre ha dover sopportare assenze di James e ...

Basket: Nba; Dallas batte Brooklyn e vola in classifica - Basket ANSA Nuova Europa Nba, Gallinari non basta agli Hawks! Lakers ko nel derby L'italiano chiude con 15 punti, ma Atlanta esce sconfitta contro Indiana. Ancora privi di LeBron, i campioni in carica perdono contro i Clippers ...

NBA - Warriors, Kelly Oubre fuori per almeno 1/2 settimane Kelly Oubre Jr dovrà saltare una/due settimane per un infortunio al polso che non necessita di intervento chirurgico. Ad annunciarlo sono i Golden State Warriors. In 55 partite, ...

