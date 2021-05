Vaccini, Vaia: 'Draghi si unisca a Biden nella lotta contro i brevetti' (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Direttore Sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia appoggia la linea adottata dal Presidente americano Joe Biden - la cui portavoce nelle ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Direttore Sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Francescoappoggia la linea adottata dal Presidente americano Joe- la cui portavoce nelle ...

Advertising

MarcelloManca3 : RT @RadioRadioWeb: 'Alziamo la voce, basta chiacchiere! #Draghi, metti in campo tutta la tua autorevolezza per poter intervenire insieme a… - Ariel2575 : RT @RadioRadioWeb: 'Alziamo la voce, basta chiacchiere! #Draghi, metti in campo tutta la tua autorevolezza per poter intervenire insieme a… - b_1n0 : RT @RadioRadioWeb: 'Alziamo la voce, basta chiacchiere! #Draghi, metti in campo tutta la tua autorevolezza per poter intervenire insieme a… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: 'Alziamo la voce, basta chiacchiere! #Draghi, metti in campo tutta la tua autorevolezza per poter intervenire insieme a… - RadioRadioWeb : 'Alziamo la voce, basta chiacchiere! #Draghi, metti in campo tutta la tua autorevolezza per poter intervenire insie… -