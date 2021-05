Pedofilia | boom di reati Sempre più bambini vittime degli orchi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) La pandemia attenta direttamente alla salute dei più piccoli e il riferimento non è soltanto ai contagi: la recente Giornata nazionale della lotta alla, grazie al lavoro svolto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, ci offre uno spaccato inquietante con un incremento del 77 per cento deionline controe ragazzi che va di pari passo all’aumento del 132 per cento, nel periodo del Covid, dei casi di pedopornografia trattati dai poliziotti e una crescitaindagati pari al 90 per cento. Numeri - forniti dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online - che avrebbero potuto essere ben peggiori senza la costante attività di contrasto e prevenzione della Polizia di Stato. Tra i tipi di aggressioni rivolte ai più piccoli in rete troviamo pedopornografia, adescamento online e ...