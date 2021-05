Rai: Renzi, ‘chi pensa di intimorirmi sbaglia persona’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Sulla strana vicenda della #signorainAutogrill @ilriformista la tocca piano. Chi pensa di intimorirmi ha sbagliato persona. Quando abbiamo fatto cadere il governo Conte sapevamo che ci sarebbero state reazioni ma con Draghi abbiamo svoltato: andiamo avanti con coraggio e libertà”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Sulla strana vicenda della #signorainAutogrill @ilriformista la tocca piano. Chidihato persona. Quando abbiamo fatto cadere il governo Conte sapevamo che ci sarebbero state reazioni ma con Draghi abbiamo svoltato: andiamo avanti con coraggio e libertà”. Lo scrive Matteosu Twitter. L'articolo CalcioWeb.

