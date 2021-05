Traffico Roma del 04-05-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazioneintenso è in graduale diminuzione lungo l’anello esterno del grande raccordo anulare tra Pontina e Tuscolana interna tra Cassia bis Prenestina stessa situazione su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni è ancora verso lo stadio Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII proseguendo poi su via Pineta Sacchetti maggiori disagi in quest’ultima ora su via Cristoforo Colombo in uscita dain particolare causati da un incidente tra via Ercole Drei e via di Malafede da oggi è fino al 7 maggio non si escludono ulteriori difficoltà su via Portuense in prossimità della nuova fiera diper un concorso pubblico prova è prevista alle 9 del mattino e alle 14 mentre nel tardo pomeriggio più ...