Non c'è pace per il Ddl Zan. Salvini prova ancora ad affossarlo. Il leghista Ostellari presenta in Senato un nuovo testo. Per i dem è una trappola per allungare i tempi (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo settimane di confronto serrato all'interno della maggioranza e le roventi polemiche degli ultimi giorni è stato inserito per giovedì all'ordine del giorno della commissione Giustizia al Senato il tanto discusso ddl Zan sul contrasto all'omotransfobia. L'obiettivo è quello di contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, identità di genere e disabilità ampliando l'ambito di applicazione dei delitti previsti dal Codice penale (articoli 604 bis e 604 ter), aggiungendo i comportamenti discriminatori contro disabili, omosessuali, transessuali, e qualsiasi altro atto persecutorio motivato dall'orientamento sessuale. Ma non solo – e questo è il punto più controverso sulla quale sono basate le perplessità della Lega che hanno reso tortuoso l'iter di applicazione guadagnandosi gli strali di volti più o meno noti dello show business nostrano – il ...

