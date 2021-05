Morire a 22 anni stritolata da un telaio. 123 vittime sul lavoro da inizio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Appena 22 anni, madre di un bambino di 5, letteralmente stritolata da un rullo tessile in un'azienda di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, dove la giovane lavorava da circa un anno. Luana D'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) Appena 22, madre di un bambino di 5, letteralmenteda un rullo tessile in un'azienda di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, dove la giovane lavorava da circa un anno. Luana D'...

rubio_chef : La donna giustiziata ieri dalle forze sioniste dello stato occupante, illegale, teocratico e di apartheid israelian… - elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - HuffPostItalia : La morte atroce di Luana in fabbrica. 'Non si può morire come 50 anni fa' - dino_andreani : RT @elenabonetti: Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un’altra… - Idl3 : RT @RenatoSouvarine: Oggi, piango la morte si una giovane operaia tessile di 22 anni, madre di una bambina, vicino a casa mia. Non avró mai… -