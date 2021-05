Le porte girevoli non finiscono mai. Pure all’Agcom. Giovannetti a capo del gabinetto. Dalla controllata al controllore (Di martedì 4 maggio 2021) Formalmente nessuna irregolarità, per carità. Ma il conferimento, nell’ottobre scorso, al giornalista Rai, Giorgio Giovannetti (nella foto), dell’incarico di capo di gabinetto del presidente dell’Agcom qualche dubbio di opportunità lo solleva, eccome. E sospetti e dubbi sulla compatibilità e su un presunto conflitto di interessi sul nuovo ruolo assunto dal cronista di viale Mazzini serpeggiano tra i corridoi dell’Authority guidata da Giacomo Lasorella. Considerato che Giovannetti si trova a esercitare competenze dell’Autorità anche nel settore radiotelevisivo, ovvero sull’azienda di cui è dipendente e che lo ha collocato attualmente in aspettativa. Il giornalista, tra le altre cose, prima di approdare all’Agcom ricopriva il ruolo di condirettore di Rai Gr Parlamento e, dal 2006 al 2008, è stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Formalmente nessuna irregolarità, per carità. Ma il conferimento, nell’ottobre scorso, al giornalista Rai, Giorgio(nella foto), dell’incarico dididel presidente dell’Agcom qualche dubbio di opportunità lo solleva, eccome. E sospetti e dubbi sulla compatibilità e su un presunto conflitto di interessi sul nuovo ruolo assunto dal cronista di viale Mazzini serpeggiano tra i corridoi dell’Authority guidata da Giacomo Lasorella. Considerato chesi trova a esercitare competenze dell’Autorità anche nel settore radiotelevisivo, ovvero sull’azienda di cui è dipendente e che lo ha collocato attualmente in aspettativa. Il giornalista, tra le altre cose, prima di approdarericopriva il ruolo di condirettore di Rai Gr Parlamento e, dal 2006 al 2008, è stato ...

ignaziocorrao : Porte girevoli, la promiscuità di alcune associazioni private è un rischio per la democrazia. Il mio articolo per i… - tancredipalmeri : La prima pagina della Gazzetta di esattamente 11 anni fa dava solo tre notizie ma nessuna assolutamente banale. Po… - petergomezblog : Porte girevoli tra politica e affari, un fenomeno solo italiano? - tuttoatalanta : Porte girevoli, l'Inter pensa a Silvestri: il possibile scambio - Dilulape : @pfmajorino Le porte girevoli funzionano sempre benissimo in Italia. Che tristezza -

Ultime Notizie dalla rete : porte girevoli Protesta degli amministratori nuoresi: 'Sulla sanità servono fatti non parole' Basta con le porte girevoli di medici che dopo poco tempo vanno in altre province dove la proposta di lavoro è migliore'. A tirare le conclusioni il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu . 'Oggi abbiamo ...

Eriksen, dalla Scala al palcoscenico scudetto Le porte girevoli che indirizzano il destino interista di Christian Eriksen si spalancano a tre minuti dal limite del tempo massimo. È il 97' del derby di Coppa Italia , il 26 gennaio, e come accadeva ...

